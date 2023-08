Bardonecchia, confermata la tre giorni del festival letterario

A Bardonecchia si terrà regolarmente, dal 25 al 27 agosto, il festival letterario Bardonoir, uno dei principali appuntamenti culturali dell'estate nella cittadina della Valle di Susa. La rassegna - informa il Comune .- sarà ospitata alla Base Logistico Addestrativa in viale Bramafam 60. Durante i tre giorni saranno a Bardonecchia alcuni tra i più importanti scrittori nazionali di noir, giallo e thriller, tra i quali il fiorentino Marco Vichi, Fabiano Massimi, Barbara Baraldi, Alice Basso, Pasquale Ruju, Daniele Cambiaso e Cristina Stillitano. E con loro molti nomi noti tra gli autori subalpini: Massimo Tallone, Maurizio Blini, Rocco Ballacchino, Claudio Rolando e Gioele Urso. Venerdì 25 e sabato 26 sono in programma due cene con gli scrittori aperte al pubblico, per le quali è necessario prenotarsi presso l'Ufficio Turistico. "Bardonoir raccoglie il testimone delle due edizioni del festival Montagne in Noir, che si sono svolte a Bardonecchia nel 2018 e 2019, prima che la pandemia costringesse a cancellare tutti gli eventi culturali - spiega Giorgio Ballario, direttore artistico della manifestazione - Per quanto riguarda gli scrittori ospiti, abbiamo creato un giusto mix fra autori nazionali e locali". "A pochi giorni dai rovinosi eventi del 13 agosto - dice la sindaca Chiara Rossetti - Bardonecchia è pronta ad accogliere autori e pubblico del Festival BardoNoir. Fin dalle prime ore, dopo l'esondazione del torrente Frejus, il nostro obiettivo è stato quello di tornare rapidamente alla normalità. Annunciare l'apertura del Festival del Noir e l'arrivo a Bardonecchia di tanti autori del genere ci conforta sul fatto che l'obiettivo è stato raggiunto".