Stellantis, vendite agosto invariate, +7,7% negli 8 mesi

Stellantis ha venduto in Italia nel mese di agosto 25.336 auto, numero invariato rispetto allo stesso mese del 2022. La quota di mercato è del 31,8% rispetto a 35,5%. Negli otto mesi le immatricolazioni sono state 343.091, in crescita del 7,7% sull'analogo periodo del 2022, con la quota di mercato in calo dal 36,8% al 32,9%.