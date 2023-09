Ascom, bene stop blocco Euro5, ora subito al lavoro

"Bene la conferma del ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, della sospensione del blocco dei diesel Euro 5 previsto a partire dal 15 settembre in Piemonte". E' il commento della presidente dell'Ascom Torino e provincia Maria Luisa Coppa. "Ringraziamo il ministro Urso, e con lui il ministro Pichetto Fratin - aggiunge Coppa - per aver ascoltato la nostra voce. Così come ringraziamo il governatore Alberto Cirio e i suoi assessori per aver tenuto conto dei nostri numerosi appelli e proposte. Il dialogo è stato molto serrato in queste settimane; abbiamo lavorato senza dare troppo clamore e coinvolgendo tutti i comparti interessati e rappresentati da Ascom: dagli autotrasportatori agli agenti di commercio, dagli ambulanti ai commercianti, che vedono nel blocco un freno allo spostamento dei clienti, fino a tutti coloro che devono ritirare e consegnare le merci. Attendiamo l'atto formale del governo, ma la dichiarazione del ministro Urso ci ha già messi nello stato d'animo giusto per iniziare subito a lavorare in modo da approfittare di questo periodo di sospensione per individuare, insieme alle istituzioni, strategie e azioni utili a garantire ai nostri imprenditori la possibilità di lavorare nel rispetto delle normative di tutela dell'ambiente".