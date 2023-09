Meloni stasera in Qatar con Giorgetti e Descalzi

Ci sono anche il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti e l'amministratore delegato di Eni Claudio Descalzi accanto alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni nella missione in Qatar. Dopo aver partecipato al G20 di New Delhi, questa sera la premier atterrerà a Doha per per un incontro istituzionale con l'Emiro del Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani. La visita in Qatar di Meloni, notano fonti italiane, conferma l'attenzione dell'Italia per la regione del Golfo. Un'attenzione evidenziata anche in occasione della Conferenza internazionale su Sviluppo e Migrazioni dello scorso luglio, alla quale erano stati invitati non solo i leader dei Paesi del Nordafrica ma anche quelli del Golfo. Il colloquio, spiegano le stesse fonti, sarà incentrato sulla cooperazione bilaterale nei settori della politica estera, della sicurezza, dell'energia, della difesa e degli investimenti. Il Qatar è il principale fornitore di gas naturale liquefatto e il terzo fornitore di energia dell'Italia. Nel 2022 Eni è stata selezionata da QatarEnergy come partner internazionale per l'espansione del progetto North Field East (Nfe).