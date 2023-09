Festival delle Sagre, ad Asti celebrata la rievocazione storica

Le 24 pro loco protagoniste dell'edizione 2023 del Festival delle Sagre di Asti sono state protagoniste alla sfilata per le vie del centro cittadino: 24 temi differenti, con cui oggi è andata in scena la vita contadina e le mode di un tempo. Migliaia i figuranti presenti per questa grande rappresentazione storica, con costumi originali d'epoca per rievocare la vita nella campagna piemontese tra Ottocento e Novecento. La rassegna enogastronomica continua per tutta la giornata di domenica 10 settembre in piazza Campo del Palio.