Pernigotti, Repetto era un instancabile professionista

L'amministratore delegato di Pernigotti e Walcor, Attilio Capuano, e tutto il personale di Pernigotti "partecipano sentitamente al cordoglio per la scomparsa del Cavaliere del Lavoro Flavio Repetto, fondatore e presidente del Gruppo Elah Dufour Novi, eccellente imprenditore ed instancabile professionista che ha guidato, per anni e con successo, una delle più importanti realtà imprenditoriali del territorio novese, rendendola famosa in Italia e nel mondo". E' il messaggio diffuso oggi dall'azienda dolciaria.