Brandizzo: scritta "assassini" davanti a Sigifer

Una gigantesca scritta “Assassini. Basta appalti”, in vernice rossa, è stata tracciata nella notte a Borgovercelli sulla strada davanti all'ingresso della Sigifer, l'azienda per la quale lavoravano i cinque operai uccisi dal treno a Brandizzo (Torino). Accanto alla parole una piccola stella a cinque punte. Uno dei due indagati nell'inchiesta, coordinata dalla Procura di Ivrea, è Andrea Girardin Gibin, capocantiere della Sigifer. L'altro è il tecnico Rfi Antonio Massa. La settimana scorsa negli uffici della procura eporediese sono stati sentiti alcuni dipendenti ed ex dipendenti dell'azienda vercellese. Questa sera nel Duomo di Vercelli è in programma una veglia di preghiera convocata dall'arcivescovo Marco Arnolfo.