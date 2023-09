Directa Sim aderisce al mercato paneuropeo Spectrum

Directa Sim - Il broker italiano con oltre 61.000 retail investor e 3,5 miliardi di euro di asset in custodia - aderisce a Spectrum Markets, il mercato paneuropeo per i securitised derivatives. Quotata su Borsa Italiana da dicembre 2021, Directa sarà un membro diretto di Spectrum. Grazie a questa partnership un numero ancora maggiore di investitori retail italiani avrà la possibilità di negoziare securitised derivatives su Spectrum, 24 ore su 24, cinque giorni alla settimana. "La filosofia di Spectrum è sempre stata quella di trovare le soluzioni migliori per gli investitori retail, e si tratta di un principio che condividiamo con Directa, che è quindi per noi un partner ideale. Siamo entusiasti di accogliere un broker retail così rinomato e all'avanguardia", spiega Nicky Maan, ceo di Spectrum Markets. "Dall'inizio della nostra attività, non ho mai visto un interesse così marcato verso la comunità europea degli investitori retail, e ciò coinvolge un'intera gamma di istituzioni finanziarie, dagli emittenti ai broker, agli altri attori del settore", aggiunge Maan. "Directa è costantemente alla ricerca di nuovi prodotti e servizi per ampliare la gamma degli strumenti disponibili per gli investitori, al fine di migliorare la loro esperienza di trading. Siamo certi che la proposta di securitised derivatives offerti da Spectrum, negoziabili 24 ore su 24, 5 giorni su 7, sarà accolta positivamente, e confidiamo che i nuovi prodotti offrano una rinnovata e unica esperienza di trading agli investitori retail italiani", afferma Vincenzo Tedeschi, amministratore delegato di Directa Sim.