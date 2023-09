Cirio a studenti cita Muhammad Alì

Il governatore del Piemonte Alberto Cirio ha citato il pugile americano campione del mondo dei pesi massimi 1967 - privato del titolo perché obiettore di coscienza contro la guerra del Vietnam - incontrando gli allievi di una prima all'Istituto Copernico-Luxemburg di Torino, liceo e istituto tecnico che si trova poco lontano dal grattacielo della Regione Piemonte. Obiettivo, sottolineare il valore dell'impegno, nel primo giorno di scuola del nuovo anno scolastico. "Muhammad Alì, che è stato non solo un grande pugile ma anche un grande difensore della libertà e dell'integrazione - ha affermato Cirio - diceva che solo nel dizionario la parola successo viene prima della parola sudore. Questo vuol dire che bisogna impegnarsi, che niente viene dal caso, che senza impegno non si diventa direttori dell'Ufficio scolastico regionale, non si diventa insegnanti, non si diventa niente di niente. Se uno invece ci mette davvero tutto se stesso i risultati alla fine arrivano". Il governatore ha comunque sottolineato che "non tutti siamo uguali, e che alle volte un 6 costa la stessa fatica di un 8" e che "bisogna saper tenerne conto, come peraltro gli insegnanti già fanno". "Sono vostro vicino di casa - ha aggiunto Cirio, presente con l'assessore Andrea Tronzano, il direttore dell'Ufficio scolastico regionale Stefano Suraniti, e il sindaco di Torino Stefano Lo Russo - qui fuori vedete il grattacielo della Regione e noi siamo lì adesso. Quindi - ha concluso - avremo magari occasione di vederci ancora, per fare un aggiornamento e valutare insieme se si può migliorare qualcosa, ma anche per condividere i risultati che raggiungerete". Prima dell'istituto torinese Cirio era stato nel nuovo polo scolastico a basso impatto ambientale realizzato con l'aiuto della Regione a Castagnole Piemonte (Torino), dove con tre milioni di euro sono state create una scuola dell'infanzia, una primaria e una bellissima palestra.