Duomo di Torino "inaccessibile", disabili protestano sui gradini

Il Duomo di Torino è inaccessibile ai disabili in sedia a rotelle, perché non ci sono le rampe. E' la denuncia che arriva dalla Consulta per le persone in difficoltà (Cpd). Nella chiesa dedicata al patrono della città, San Giovanni Battista, dove è custodita la Sindone. è presente solo un piccolo ascensore laterale: per attivarlo bisogna citofonare e aspettare l'addetto. In sostanza, in modo autonomo le persone in carrozzina non posso entrare. Lo ha dimostrato Giovanni Ferrero, direttore della Consulta che si è recato davanti al Duomo insieme a due disabili, che sono saliti sul sagrato, sedendosi su ogni gradino della scalinata e aiutandosi con le braccia per evidenziare "la gravità della situazione non solo per le persone con disabilità, ma anche per gli anziani e le famiglie con un passeggino", come documenta un video registrato nell'occasione. La Consulta negli anni ha chiesto spesso la costruzione di una rampa, ma, spiegano dall'ente, "nonostante il parere favorevole della Curia la richiesta è stata puntualmente respinta per ragioni di estetica dalla Soprintendenza". "Una persona con disabilità motoria non può stare sul sagrato per colpa della scalinata, una barriera insormontabile che sicuramente non risponde al messaggio 'beati gli ultimi perché saranno i primi' se gli ultimi sono quelli che hanno più difficoltà - spiega Ferrero- Purtroppo il messaggio che arriva oggi dal Duomo di Torino è che le persone con disabilità non sono prese in considerazione".