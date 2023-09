Mattinata di proteste degli studenti a Torino e Pinerolo

Nuova manifestazione studentesca, dopo quella di ieri, a Torino. Questa mattina gli studenti hanno protestato davanti al liceo Massimo D'Azeglio. Al centro delle critiche l'operato del governo e i fondi del Pnrr. Gli studenti chiedono investimenti a lungo termine sulla scuola, "così da garantire a tutti la totale gratuità dell'istruzione e non solo investimenti spot", sottolineano i giovani. Mobilitazione anche al liceo Porporato di Pinerolo (Torino) contro una situazione fatiscente dell'edificio, spiegano dal Fronte della Gioventù Comunista. "Ieri io e i miei compagni di scuola siamo entrati in un edificio in cui muffe e infiltrazioni sono la normalità. - racconta Giulia, studentessa del liceo e attivista Fgc - Ci fanno credere che la colpa sia del maltempo, ma il vero problema sono le politiche del governo Meloni, come dei precedenti, che continuano a tagliere i fondi all'istruzione mentre si finanzia la guerra imperialista in Ucraina". "In questi giorni il governo sta portando avanti una forte campagna mediatica sul decreto 'Baby Gang', ma non si sta facendo nulla per garantire a tutti l'accesso ad una scuola pubblica gratuita e di qualità - aggiunge Giulia -. Il nostro istituto è in questo stato da mesi e ancora non si è fatto nulla per migliorarne le condizioni".