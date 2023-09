Urbanistica, Consiglio approva nuova legge semplificazione

Il Consiglio regionale del Piemonte ha approvato le modifiche necessarie per superare l'impugnativa del governo su molti articoli della nuova legge regionale in materia di semplificazione urbanistica, approvata dall'Aula circa un anno fa. Restano però ancora 7 articoli di quella legge che non sono stati modificati: su questi si esprimerà quindi la Corte Costituzionale. "Lo scopo del provvedimento - ha detto il primo firmatario leghista Valter Marin - è semplificare una materia difficile e complessa, fare chiarezza e soprattutto dare risposte ai tecnici e ai professionisti del settore". "La norma - ha sostenuto il capogruppo della Lega, Alberto Preioni - va nella direzione del recupero del patrimonio edilizio esistente: riguarda il riuso e contrasta la nuova cementificazione, puntando a recuperare i volumi esistenti e gli edifici in stato di abbandono. Incontra inoltre la necessità di riportare abitanti nei piccoli Comuni. È una norma indispensabile, attesa con favore dalle categorie di settore e dal mondo edile. Ha affrontato un iter complesso perché la materia è ampia, ed è proprio per questo che c'è bisogno di mettere i paletti sulle competenze tra Stato e Regione".