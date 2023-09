Migranti: Cirio, Italia non può essere lasciata sola

"Sono preoccupato come tutti, fra l'altro essendo la nostra una regione di confine. Sono però fiducioso nel lavoro che può fare il governo e del fatto che la presidente Giorgia Meloni abbia voluto ancora una volta ribadire con forza e determinazione che l'Italia non può essere lasciata sola". Così sulla questione migranti il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, a margine di una conferenza stampa sulle aree protette. "L'Italia - ha sottolineato Cirio - è per sua conformazione geografica un luogo di facile approdo, e questo la rende la porta naturale dei fenomeni migratori. Ma questo - ha rimarcato - non vuol dire che sia un problema italiano: il problema è europeo". "Per cui - ha concluso il governatore del Piemonte - bene fa il governo ad alzare la voce con Bruxelles: noi lo sosteniamo in questa battaglia che è europea, e nella quale nessuno può permettere di dirsi fuori".