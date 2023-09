Cirio, "credo nel ruolo dei parchi ma niente teca di cristallo"

"I parchi sono per noi una risorsa enorme: in passato possono aver dato fastidio, ma lo hanno fatto perché avevano e hanno l'obiettivo di proteggere la natura e la biodiversità. Questo non significa mettere una teca di cristallo sulle aree protette, abbiamo bisogno che siano zone libere e fruibili e per essere fruibili devono avere un minimo di servizi". Così il governatore del Piemonte Alberto Cirio, intervenuto alla presentazione della manifestazione che il 22,23 e 24 settembre alla Reggia di Venaria chiuderà l'anno di festeggiamenti organizzato per celebrare i cento anni del Parco Nazionale del Gran Paradiso e del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise. "Come sempre - ha sottolineato Cirio - raggiungere il giusto equilibrio è una questione di buonsenso. Credo molto nel ruolo protettivo dei parchi ma chiedo anche che ci sia buonsenso nella loro gestione, insieme a chi in montagna ci vive".