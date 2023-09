PARTECIPATE

Iren, lascia anche la donna dei conti

Dopo l'ad Armani leva le tende la cfo Tanganelli che approda in Iveco. Era entrata nella short list dei cacciatori di teste per il posto di ceo quando Bucci ha imposto Signorini. Al suo posto promosso Gazza, attuale responsabile Pianificazione e controllo

Dopo l’amministratore delegato anche il direttore finanziario. Restano girevoli le porte di Iren che proprio in queste caldissime ore, alla vigilia della presentazione delle offerte per l’acquisizione di Egea (la data è slittata dal 15 al 21 settembre) annuncia l’addio di Anna Tanganelli la cfo portata da Gianni Vittorio Armani che, come lui qualche mese fa, ha deciso di levare le tende per accasarsi in Iveco dove avrà lo stesso incarico, quello di tenere in ordine i conti. Le sue dimissioni saranno effettive dall'1 dicembre. Una decisione che potrebbe essere collegata con la mancata promozione a Ceo, cui lei puntava dopo essere finita nella short list dei cacciatori di teste incaricati dagli azionisti, ma è difficile a credere che non abbia avuto peso.

Alla fine la scelta è caduta su Paolo Emilio Signorini, su cui il sindaco di Genova Marco Bucci è stato irremovibile anche a costo di vederlo privato di una parte delle deleghe. Tanganelli, che Sergio Marchionne ricordava come “la ragazza con la penna”, per avergli prestato la sua bic dal cappuccio smangiucchiato per firmare l’accordo tra Fiat e Chrysler quando aveva appena 28 anni e lavorava per la banca svizzera Ubs, è stata figura particolarmente apprezzata in azienda. Per il suo posto si punterà sulla continuità attraverso la promozione di Giovanni Gazza, attuale Responsabile della Pianificazione strategica e del Controllo di gestione che vanta una lunga esperienza nel Gruppo Iren, iniziata nell’allora Amps Parma, proseguita in Enìa fino a diventare Iren, appunto. “Il dottor Gazza – si legge in una nota aziendale – ha gestito i principali processi di integrazione e razionalizzazione societaria, curandone gli aspetti finanziari che hanno connotato la crescita del Gruppo nelle diverse aree di business”.