Brandizzo, Salvini: no correlazione con nuovo codice appalti

Nessuna "correlazione" tra il nuovo codice degli appalti e l'incidente alla stazione ferroviaria di Brandizzo (Torino) che ha causato la morte di 5 operai a fine agosto. Lo ha sottolineato il ministro delle Infrastrutture e trasporti, Matteo Salvini, nel corso dell'informativa urgente alla Camera. "Ho letto tanti commenti a proposito del nuovo codice degli appalti e dei subappalti: questo tragico incidente è avveunto in questa estate 2023, ma l'accordo quadro tra Rfi e la Clf, la cooperativa di Reggio Emilia che poi ha subappaltato alla Sigifer, è del 2020 e tutte le verifiche sia di Rfi che della cooperativa emiliana che ha subappaltato i lavori davano tutto come verificato", ha spiegato il numero uno del Mit. Salvini ha anche ricordato che la Sigifer "operava da tempo in tanti cantieri" e ha sottolineato che, stando all'andamento delle indagini, questo incidente "probabilmente non è stato un problema legato alla contrattualistica, alla normativa o alla procedura: è tutto normato, è tutto previsto".