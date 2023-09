Migranti: Lo Russo, da Governo servono soluzioni permanenti

"Crediamo sia necessario che il Governo interloquisca quanto prima con Anci per trovare delle soluzioni che non possono essere quelle che sono state messe in campo fino ad adesso, in modo permanente". Così il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, a margine della presentazione del Festival dell'Accoglienza, a proposito dell'emergenza migranti. "Questa - dice - è una situazione molto molto critica per tutti i Comuni italiani e lo è anche per Torino. Noi qualche tempo fa abbiamo accolto una richiesta del prefetto di mettere a disposizione una struttura, in via Traves, per accogliere temporaneamente i flussi dei migranti". Una risposta che secondo il sindaco "non può essere considerata permanente e occorre che vi sia un'iniziativa diversa da parte del Governo per aiutare i Comuni a svolgere quello che possono ragionevolmente fare, e cioè accogliere queste ondate migratorie ma senza creare i problemi che stanno creando soprattutto nei comuni più piccoli. Il tema dell'accoglienza - conclude Lo Russo - deve coniugare l'emergenza con una visione di lungo periodo".