EMERGENZA SANITARIA

Covid: +44% di casi in Italia, oltre 2mila i ricoverati

Continuano ad aumentare i contagi in Italia e con essi anche l'occupazione dei reparti ordinari e delle terapie intensive negli ospedali. In Piemonte 2.330 nuovi positivi nell'ultima settimana. L'esperto: "Crescita lineare"

Continuano ad aumentare i nuovi casi di Covid in Italia. Secondo il monitoraggio settimanale, al 13 settembre se ne registravano 30.777 rispetto ai 21.316 della scorsa settimana (+44%). L’incidenza passa invece da 36 a 52 casi per 100mila abitanti. Sale anche l’occupazione dei posti letto in area medica: dal 3 al 3,8%, per un totale di 2.378 ricoverati. Segno più anche per le terapie intensive (+0,9% rispetto al +0,6% della precedente rilevazione), per un totale di 76 unità. Le autorità sanitarie invitano a rafforzare le misure di protezione e prevenzione, come la vaccinazione delle persone fragili”.

Andamento crescente anche in Piemonte, dove secondo l’aggiornamento della Regione nel periodo da giovedì 7 settembre a mercoledì 13 settembre i casi medi giornalieri dei contagi sono stati 333, mentre la positività dei tamponi è al 13,6%. In totale, i casi degli ultimi 7 giorni sono stati 2.330 (+1.014). L’incidenza regionale (ovvero l’incremento settimanale di nuovi casi di Covid per 100.000 abitanti) è stata 54.8, in aumento del 77,1% rispetto ai 30.9 del periodo precedente. Una situazione, per quanto “sotto controllo”, che inizia a farsi sentire anche negli ospedali: nei posti letto ordinari l’occupazione è al 2,6%, all’1% in terapia intensiva.

I casi sono in crescita lineare, così come i ricoveri e i decessi. Vale a dire che si rileva un aumento costante, della stessa quantità nello stesso intervallo di tempo. È quanto indicano le analisi del matematico Giovanni Sebastiani, dell'istituto per le Applicazioni del Calcolo M. Picone, del Consiglio Nazionale delle Ricerche, relative al periodo fra il primo agosto e il 6 settembre 2023, ultimo giorno in cui il governo ha reso i dati pubblicamente disponibili. “La percentuale dei positivi al test molecolare per la presenza del SarsCov2 sta aumentando in modo approssimativamente lineare, con un tasso medio di crescita pari a 2.3% a settimana e un valore medio nella prima settimana di settembre pari a circa il 13%, mentre quattro settimane prima era pari a circa il 4.5%”, osserva l’esperto. Dall’analisi risulta inoltre che in Italia il numero di ricoveri nei reparti ordinari è cresciuto da circa 800 unità il primo agosto a circa 1.900 unità il 6 settembre e che la crescita è stata approssimativamente lineare fino a circa metà agosto, con un tasso medio pari a circa 80 unità a settimana. Durante la seconda metà di agosto e la prima di settembre, rileva Sebastiani, l’andamento è sempre lineare, ma il tasso medio di crescita è pari a circa 300 unità a settimana. Infine, il numero di decessi settimanali ha raggiunto un minimo la penultima settimana di agosto e da allora cresce in modo approssimativamente lineare, con un tasso medio di crescita pari a circa 3.5 unità a settimana e un numero di decessi negli ultimi sette giorni di osservazione pari a 13 unità.