Peste suina, tavolo tecnico coinvolgerà piccoli allevatori

"Un rappresentante degli allevatori di piccola scala sarà invitato a partecipare al tavolo tecnico sul tema della peste suina africana". Lo ha annunciato il commissario straordinario all'emergenza, Vincenzo Caputo, a Bra (Cuneo) per Cheese. "È una mia promessa: anche i più piccoli - ha detto - devono avere voce in capitolo. Credo che nel giro di quindici o trenta giorni ci sarà la prima riunione". Rivolgendosi ai produttori presenti, Caputo ha aggiunto: "Quello che voi fate è il futuro della zootecnia mondiale. Credo che in futuro si alleveranno animali solo nelle aree marginali, quindi dobbiamo difendere chi, come voi, oggi lo fa in maniera pionieristica: le istituzioni non vi lasceranno soli".