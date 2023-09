TRAGEDIA

Freccia Tricolore si schianta: morta una bimba di 5 anni

Il velivolo è precipitato e ha preso fuoco nei pressi dell'aeroporto di Torino-Caselle. In ospedale il fratello di 9 anni e i genitori per le ustioni riportate. Salvo il pilota, che si è lanciato con il paracadute. A causare l'incidente uno stormo di uccelli - VIDEO

Un aereo delle Frecce Tricolori si è schiantato all'interno dell'aeroporto di Caselle, nel Torinese, mentre la squadriglia stava procedendo in formazione. Durante il passaggio, l'MB-339 ha perso quota ed è precipitato a fondo pista esplodendo e uccidendo una bambina di 5 anni che assisteva con la famiglia al passaggio della pattuglia acrobatica. Il pilota è invece riuscito a lanciarsi con il seggiolino eiettabile e si è salvato.

L'incidente, a quanto pare, è stato provocato da un uccello che, subito dopo il decollo, è stato risucchiato dalla turbina del motore del velivolo del capitano Oscar del Do (che in formazione era il “Pony 4”, cioè il secondo alla sinistra del caposquadriglia) il quale ha perso potenza ed è precipitato. Tra le ipotesi non viene però del tutto esclusa anche quella di un guasto al motore. Precipitando, l'aereo delle Frecce Tricolori ha terminato la sua contro alcuni mezzi parcheggiati a fondo pista. Nell'incidente è rimasta coinvolta un'intera famigliache assisteva al passaggio della pattuglia acrobatica: oltre alla bambina di 5 anni che ha perso la vita, il fratellino di 9 anni è rimasto ustionato ed è ricoverato all'ospedale Regina Margherita. La mamma e il papà, anch'essi ustionati, sono invece ricoverati al Cto e al San Giovanni Bosco. Nello stesso ospedale è stato trasportato anche il pilota.

Le Frecce Tricolori avevano raggiunto il capoluogo piemontese per partecipare a un'esibizione (ora annullata) in programma domenica per il centenario dell’Aeronautica militare, mentre oggi era attesa alle 17 all'aeroclub di Vercelli dove si erano radunate 4mila persone per assistere a un airshow. Gli altri velivoli delle Frecce Tricolori, dopo l'incidente, sono rientrati all'aeroporto di Collegno.

Un altro incidente si era verificato all'Aeroclub torinese durante le prove dell’airshow: in fase di atterraggio un jet Galeb dell’ex Jugoslavia aveva avuto un problema ai freni e durante la manovra di arresto si era inclinato. Nessuno era però rimasto ferito.