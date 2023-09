Incidente Frecce Tricolori, aeroporto Caselle chiuso

L'Aeroporto di Torino rimarrà chiuso fino alle ore 24:00 di oggi, domenica 17 settembre 2023, a causa dell'incidente aereo che ieri ha coinvolto un velivolo delle Frecce Tricolori, causando la morte di una bambina di 5 anni che viaggiava in auto con i familiari. Secondo quanto rende noto la Sagat, società che gestisce lo scalo, tutti i voli programmati per oggi da e per Torino sono stati cancellati. Le compagnie aeree stanno provvedendo ad avvisare i passeggeri.