Schianto Freccia: gen. Del Bene, indagine pilota atto dovuto

"In questo momento il pilota è a Torino in attesa di sbrigare delle pratiche a supporto della magistratura. Ancora non è stato notificato nulla ma di solito sono atti dovuti". Lo ha detto il generale di divisione aerea Luigi Del Bene, comandante delle forze di combattimento a Milano, oggi in Piemonte in occasione dello schianto di ieri a San Francesco al Campo. Il generale ha incontrato di persona il pilota: "Moralmente - ha detto - è molto provato. Lo stato fisico è buono, ancorché vi siano delle implicazioni collegate all'eiezione" dall'abitacolo del velivolo.