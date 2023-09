La coppia che sussurra ai cavalli

Dicono che… sia stata lei a scegliere il luogo dove giurare amore eterno al suo Filippo. Gessica Notaro, la 33enne showgirl riminese, infatti, nel 2019 è stata madrina del ballo delle debuttanti alla Reggia di Venaria Reale e, come ha confessato a Chi, si è subito “innamorata di questa dimora pazzesca. È la location da favola per eccellenza”, E oggi, lunedì 18 settembre, è finalmente arrivato il grande giorno per pronunciare il fatidico sì con Filippo Bologni, 29 anni, campione di equitazione di Reggio Emilia. In questi mesi la coppia ha preparato il matrimonio in tutti i dettagli. Alla cerimonia (con rito civile) e al ricevimento i due sposi si presenteranno a cavallo, come ha già fatto capire lei stessa. La residenza sabauda è stata scelto anche perché “io e Filippo sognavamo un matrimonio disneyano, dove includere i nostri amati cavalli”. Agli invitati hanno chiesto di non fare regali, perché “noi siamo fortunati e non ci manca nulla”, ma di fare una donazione alla fondazione Puzzilli per sostenere il progetto “Agata” a favore delle donne vittime di violenza. Un progetto che vede impegnata in prima linea Gessica, che dopo l’aggressione con l’acido subita (nel 2017) dal suo ex Edson Tavares ha aiutato tantissime donne vittime di violenza.