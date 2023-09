Monopattini e bici, a Torino triplicate multe per malasosta

Utilizzatori di monopattini elettrici e bici indisciplinati a Torino, dove le sanzioni sono salite da 1.552 a 2.007 nel giro di un anno. I dati sono stati illustrati in Commissione consiliare durante un approfondimento di un'interpellanza del consigliere FdI Enzo Liardo sulla sicurezza del pedoni. L'assessora alla Sicurezza, Gianna Pentenero, ha spiegato che in generale gli incidenti stradali sono in lieve flessione, dai 3.032 registrati da gennaio a settembre 2022 a 2.900 nello stesso periodo di quest'anno, con un calo anche di quelli che hanno coinvolto pedoni, da 283 a 273. A fronte di questo quadro sono invece aumentati quelli con biciclette e veicoli di micro-mobilità elettrica, come i monopattini, passati rispettivamente da 116 a 232 e da 193 a 204. Quasi raddoppiati i controlli, da 342 a 580, e quasi triplicate le sanzioni per sosta irregolare di monopattini e velocipedi, da 384 a 918. Stabili quelle per comportamenti irregolari di monopattini e velocipedi, 1.168 nel 2022, 1.189 nel 2023. "Occorre mantenere alta la guardia - ha detto Pentenero - e continuare a intervenire, soprattutto nei confronti di chi percorre i portici in monopattino o in bici, ma la situazione è sotto controllo. Proseguiremo anche a fare attività di formazione e sensibilizzazione, anche se servirebbe più personale".