Gtt, fino al '27 non ci saranno altri aumenti dei biglietti

Da qui al 2027 non sono previsti altri aumenti dei biglietti dei mezzi pubblici. A spiegarlo l'assessora comunale al Bilancio, Gabriella Nardelli, rispondendo a un'interpellanza del capogruppo dei Moderati, Simone Fissolo, relativa agli impatti sui conti di Gtt dei rincari che entreranno in vigore dal primo ottobre su titoli di viaggio e parcheggi. Al consigliere, che ha chiesto a quanto ammontino le entrate previste dagli imminenti aumenti, se questi sbloccheranno gli aiuti in ritardo da Regione e Governo e se la società "è in grado di presentare ai consiglieri un piano realistico di risanamento", l'assessora ha risposto che gli aumenti "producono 6 milioni dai biglietti, 2 milioni dalle strisce blu e 550mila euro dai parcheggi". E ha precisato che gli aumenti "non garantiscono il pagamento degli aiuti da Governo e Regione" e che "la società ha presentato il suo piano finanziario nel quale non sono presenti ulteriori aumenti dal 2023 al 2027", quando scadrà l'accordo con la Città. "Ottimo sapere che non ci saranno più aumenti da qui al 2027 - ha replicato Fissolo -. Non vedo però da parte di Governo e Regione lo stesso sforzo dei cittadini torinesi nel sostenere il trasporto pubblico locale, come non vedo da parte di Gtt un impengo a migliorare la gestione del personale e finanziaria dell'ente". Fissolo ha quindi chiesto di ascoltare i dirigenti Gtt in Commissione.