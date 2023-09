Brandizzo, marcia silenziosa "perché non si spengano i fari"

Marcia questa sera a Brandizzo, nel ricordo delle cinque vittime dell'incidente ferroviario del 30 agosto. Una "camminata di comunità" organizzata dal Comune affinché "non si spengano i fari' sulla tragedia. Partendo dalla stazione, in silenzio, i partecipanti raggiungono il Municipio, dove il sindaco Paolo Bodoni ha convocato un Consiglio straordinario aperto. Nella piazza antistante alla stazione, luogo simbolo della tragedia, si sono raccolte alcune centinaia di persone, tra i quali anche familiari delle vittime. Prima della partenza, il parroco di Brandizzo, don Mario Perlo, ha preso la parola per invitare i presenti al raccoglimento e alla preghiera. "La mia idea - ha spiegato il sindaco prima dell'inizio della manifestazione - è fare in modo che i fari non si spengano, per questo ho pensato a un momento di preghiera e di riflessione. Dopo la preghiera ci avvieremo in silenzio verso la sala consiliare dove comunicherò quello che è avvenuto fino a oggi e cosa stiamo facendo per la famiglia Sorvillo". "San Paolo - ha sottolineato il parroco invitando i presenti a pregare e cantare insieme - ci ha dato una risposta di fronte alle grandi tragedie: quella di non sentirci separati da Dio".