Appendino (M5s), Sangiuliano prenda posizione su museo egizio

"Il Direttore del Museo Egizio di Torino, Christian Greco, è un egittologo di grande esperienza internazionale in ambito museale che ha sviluppato numerose collaborazioni con musei, istituti di ricerca e università. I numeri di visitatori del Museo Egizio di Torino, il più importante al mondo dopo il museo del Cairo, vedono il trend sempre più in crescita. Il Museo, insieme alla Città di Torino, porta avanti politiche di inclusione e integrazione e ritengo eccellente il lavoro portato avanti dal suo direttore." Lo afferma Chiara Appendino in una interrogazione al Ministro Sangiuliano. "Negli ultimi giorni abbiamo letto le superficiali e preoccupanti dichiarazioni dell'assessore regionale Maurizio Marrone che denotano poca conoscenza del Museo e del percorso che il direttore Greco e il suo staff hanno portato avanti in questi anni e che hanno dato prestigio non solo al Museo ma anche alla città di Torino alla regione Piemonte e all'intero Paese. L'assessore infatti dichiara che non riconfermerebbe il Dott. Greco alla direzione del Museo se spettasse a lui farlo. Il Ministro della Cultura Sangiuliano intende prendere posizione? O la Presidente Meloni glielo vieta in virtù delle figure poco edificanti da lei fatte in passato nell'attaccate il Direttore Greco?", Conclude la deputata M5S.