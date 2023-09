A Unito 8 milioni per cura dei pazienti ad alta complessità

Il Dipartimento di Scienze Cliniche e Biologiche dell'Università di Torino è stato riconosciuto nel 2022 Dipartimento di Eccellenza dal Mur, il Ministero dell'Università e della Ricerca, e ha ricevuto un finanziamento straordinario di 8 milioni di euro per il quinquennio 2023-2027. Obiettivo, rafforzare e valorizzare l'eccellenza della ricerca tramite investimenti in capitale umano, infrastrutture e attività didattiche di alta qualificazione. Il progetto 'Puzzle, approccio integrato alla multimorbidità' sarà presentato il 21 settembre all'Ospedale San Luigi di Orbassano. Si propone di studiare una delle grandi più grandi sfide in ambito medico: la presenza in un singolo paziente di due o più condizioni cliniche a lungo termine fortemente impattanti sulla qualità di vita e sulla sanità pubblica. Questi pazienti presentano infatti un'elevata complessità, che rende insufficiente la tradizionale ricerca sulle singole patologie ed evidenzia la necessità di sviluppare un approccio che tenga conto di tale complessità. "Il progetto - spiega l'Università - punta a rendere il Dipartimento di Scienze Cliniche e Biologiche, caratterizzato da una forte interdisciplinarietà, un riferimento nazionale e internazionale per la ricerca sulla multimorbidità e sulle strategie di intervento e cura. Ma punta anche a migliorare l'attività di alta formazione svolta dal dipartimento, e a coinvolgere i soggetti portatori di interesse attraverso attività di terza missione".