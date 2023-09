Egizio: radicali Aglietta chiedono sigillo civico a Greco

Conferire il sigillo civico al direttore del Museo Egizio di Torino, Christian Greco, oggetto in questi giorni di alcuni attacchi politici. La richiesta arriva dall'Associazione radicale Adelaide Aglietta e a farsene promotore è anche il consigliere comunale Silvio Viale che annuncia l'intenzione di iniziare lunedì a raccogliere le firme dei colleghi della Sala Rossa a sostegno della proposta. "Alle provocazioni e illazioni di una certa politica sulla figura e l'operato di Christian Greco alla direzione del Museo Egizio rispondiamo con la cultura, quella trasversale e obiettiva e chiediamo alla Città di conferirgli il sigillo civico", spiegano in una nota i coordinatori dell'Associazione Aglietta, Lorenzo Cabulliese, Andrea Turi e Giorgio Maracich, che hanno inviato una lettera al sindaco Lo Russo e alla presidente del Consiglio comunale, Maria Grazia Grippo, chiedendo di conferire l'onorificenza. "Non bastava l'assessore Maurizio Marrone - dicono -, si aggiungono anche le parole del deputato e vicesegretario della Lega Andrea Crippa. Non possiamo stare in silenzio di fronte a ciò, soprattutto quando ad essere preso di mira è chi gestisce un fiore all'occhiello dei musei italiani da cui tutti dovrebbero trarre ispirazione. La politica stia fuori dalla cultura - concludono -, ma le istituzioni non si voltino dall'altra parte di fronte a certe dichiarazioni".