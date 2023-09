Manfredi (Radicali), da grattacielo Regione evacuazione sbagliata

"Oggi al Grattacielo della Regione Piemonte, ho assistito in diretta a come non si deve fare l'evacuazione di dipendenti e visitatori. Sarebbe stato sufficiente che dagli interfoni presenti in tutti i piani venisse inviato un breve messaggio con l'invito a uscire dal grattacielo e con la spiegazione del motivo, un guasto all'impianto antincendio. Invece ci si è affidati al passaparola, senza che ci venisse comunicata alcuna spiegazione". Lo afferma Giulio Manfredi, della Giunta dei Radicali Italiani. Un episodio, sottolinea Manfredi, "che avviene nel grattacielo in cui sono stati affidati solo agli inizi di settembre i controlli sulla potabilità dell'acqua, in cui i 12 ascensori sono omologati per 16 persone ma si entra a malapena in 10 e non esiste una funzione sui display per indicare in quanti si sale. Un grattacielo per il quale la Giunta Regionale deve ancora dire parole chiare sul rischio 'legionella' e sul rischio 'radon' nonché rispondere alle Pec radicali su chi paga i costi delle bonifiche".