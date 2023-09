Bombardieri, Stellantis? Urso forse ha trascurato l'auto

"C'era stato l'impegno del ministro Urso a convocare un tavolo entro il 10 agosto. Abbiamo visto che in questi giorni il ministro si è molto occupato di un protocollo per il controllo dei prezzi e forse ha trascurato l'automotive". Così il segretario generale Uil Pierpaolo Bombardieri ha risposto a una domanda su Stellantis oggi al Lingotto di Torino. "Noi - ha sottolineato Bombardieri - eravamo in attesa di un tavolo con Stellantis per capire quante auto sarebbero state prodotte in Italia. Ma soprattutto vorremmo parlare con il governo di quali infrastrutture e di quali scelte di politica industriale si faranno per affrontare la transizione climatica e la rivoluzione tecnologica che sono alle porte". "Perché spostare di qualche anno la produzione dei motori a scoppio - ha rimarcato - non risolve il problema. Le case automobilistiche stanno mettendo a punto i loro piani industriali e quindi noi dovremmo essere in grado di capire come affrontiamo questo cambiamento e come diamo risposte a lavoratori dal punto di vista della formazione e della trasformazione".