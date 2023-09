Fascio-leghisti

Dicono che… avrà pure cambiato nome ma guai a pensare che CasaPound sia sparita, anzi. Le tartarughe frecciate sarebbero più che mai attive attraverso il Comitato 10 Febbraio dove a spadroneggiare è Matteo Rossino, che da poco ha preso la tessera della Lega. Insomma, di giorno a Pontida la sera all’Asso di Bastoni, storico covo della destra estrema torinese. Con buona pace del leader leghista in Piemonte Riccardo Molinari che certe commistioni le ha sempre negate anche quando erano sotto il suo naso.

E intanto, dopo l’operazione di camouflage, le (ex?) tartarughe frecciate fanno incetta di patrocini grazie ai comuni di Rivoli, Ivrea, Venaria, Beinasco, Orbassano e anche il Consiglio Regionale del Piemonte dove il povero presidente Stefano Allasia pare avere bisogno di manovalanza per le regionali, dove potrebbe candidarsi in coppia con Anna Vadalà, un tempo assistente di Agostino Ghiglia.