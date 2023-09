Sciopero per il contratto nelle strutture per anziani Aiop

Scioperano oggi i lavoratori delle strutture per anziani che applicano il contratto nazionale Aiop rsa. La protesta è stata indetta a livello nazionale dai sindacati. In Piemonte sono circa venti, per un totale di 1.500/2.000 posti letto, la maggior parte dei quali accreditati con la Regione Piemonte. Un presidio è in corso davanti al grattacielo sede della Regione. "Chiediamo al presidente della Regione, Alberto Cirio, di assumere una posizione ferma sulla questione, in linea con gli impegni che già aveva assunto in momenti di confronto con la Cisl Funzione Pubblica Piemonte" afferma Tiziana Tripodi, segretaria regionale della Cisl Fp. "È necessario riconoscere dignità ai professionisti a cui abbiamo affidato la cura dei più fragili, ed è necessario contrastare il lavoro povero e la corsa al ribasso delle retribuzioni degli operatori" aggiunge Tripodi.