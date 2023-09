Sindaci (in Azione) per Cirio

È noto che proprio sindaci e amministratori locali siano il fulcro su cui Alberto Cirio fonda la formazione della sua lista civica in vista delle elezioni regionali. E mentre in tanti restano ancora coperti, c’è chi ha già dato alle stampe i santini. È il caso di Marco Gallo, primo cittadino di Busca, nel Cuneese, tra i promotori della candidatura di Luca Robaldo al vertice della Provincia. A dimostrazione della sua determinazione ci sono i manifesti comparsi in questi giorni. La sua, inoltre, è una candidatura particolarmente significativa perché conferma il sostegno di Azione, partito di cui fa parte, al governatore uscente. L'operazione, infatti, è compiuta sotto l'egida di Enrico Costa, numero due della formazione di Carlo Calenda e commissario in Piemonte.

Dalla Granda a Novara dove a scaldare i motori c’è Marzia Vicenzi, sindaca di Vicolungo, che in un primo tempo sembrava potesse affiancare Matteo Marnati sotto le insegne della Lega. A quanto pare non sarà così: correrà nella lista del governatore.