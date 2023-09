Lega, festa provinciale torinese

Da venerdì 29 settembre a domenica 1° ottobre festa provinciale torinese della Lega a Beinasco, nella frazione Borgaretto. Ad aprire la tre giorni, accanto al segretario provinciale Elena Maccanti e al deputato Alessandro Benvenuto, questore a Montecitorio, sarà Riccardo Molinari, capogruppo alla Camera dei Deputati e segretario regionale del partito, che interverrà venerdì alle 21. Sabato sera sarà la volta dell'europarlamentare Alessandro Panza, insieme al presidente del Consiglio regionale Stefano Allasia, all'assessore Fabrizio Ricca e ai consiglieri regionali Andrea Cerutti, Valter Marin e Sara Zambaia. Domenica mattina chiuderà la festa Alberto Bagnai, vice presidente della commissione Finanze della Camera e responsabile del dipartimento Economia della Lega. "Sarà l'inizio della nostra campagna elettorale per regionali, europee ed amministrative - spiega Elena Maccanti - che ci vedrà come sempre protagonisti nelle piazze e tra la gente, forti del buon lavoro portato avanti in questi anni in Regione e nelle amministrazioni dove stiamo governando, e determinati sui temi che ci hanno caratterizzato in Europa, dove siamo e saremo strenui oppositori delle 'Eurofollie', come lo stop ai motori termici, alla carne sintetica, alle case Green, provvedimenti che danneggerebbero irrimediabilmente la nostra economia".