Sciopero aeroporti, a Caselle cancellata maggior parte dei voli

È stata cancellata la maggior parte dei voli della mattina a Caselle per lo sciopero aereo nazionale di quattro ore (dalle 13 alle 17), proclamato dai sindacati dei trasporti Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti e Ugl Trasporto aereo e dai sindacati di base Usb e Cub per il rinnovo del contratto nazionale, scaduto nel 2017. La protesta, dalle 13 alle 17, riguarda gli addetti al carico e scarico bagagli e ai servizi in pista. Inizialmente di 24 ore, lo sciopero è stato ridotto a quattro ore con una ordinanza di precettazione di Matteo Salvini, ministro dei Trasporti, ma alle quattro ore proclamate si sommano scioperi di alcune sigle già in queste ore.