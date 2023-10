Stellantis a settembre meglio del mercato, +24,8%

Il gruppo Stellantis ha immatricolato a settembre in Italia - secondo le elaborazioni di Dataforce - 44.406 auto, il 24,8% in più dello stesso mese del 2022, un aumento maggiore di quello registrato dal mercato (+22,78%). La quota di mercato sale dal 32 al 32,5%. Da inizio anno le immatricolazioni del gruppo sono 387.661, in crescita del 9,5% sull'analogo periodo dell'anno scorso, con una quota di mercato del 32,9% a fronte del 36,3% di un anno fa.