Bandecchi al Centro

Dicono che… ci saranno i fuochi d'artificio nella giornata novarese del sindaco di Terni Stefano Bandecchi: l’uomo, si sa, è fumantino (per informazioni chiedere ai suoi avversari in Consiglio comunale con cui una discussione è addirittura finita in rissa) e gli organizzatori già prevedono “un po’ di cinema”. L’appuntamento è per venerdì 6 all’albergo Italia di Novara dov’è in programma la presentazione di Piemonte al Centro, lista civica patrocinata dall’ex leghista Paolo Tiramani, affiancata da Alternativa Popolare, la creatura politica di Bandecchi, appunto. Tra i presenti anche l’ex consigliere regionale Daniele Cantore, oggi coordinatore regionale di Ap. Lavori in corso in vista delle elezioni regionali…