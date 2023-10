Piemonte: Pd, si reintroduca esenzione Irap per il terzo settore

I consiglieri regionali Pd Alberto Avetta e Monica Canalis chiedono di reintrodurre l'esenzione Irap per gli enti di terzo settore. Perché, spiegano, è "a rischio la sostenibilità economica di soggetti fondamentali per la tenuta sociale delle nostre comunità". "Molti enti di terzo settore - spiegano i due esponenti dem - iscrivendosi al nuovo registro Registro unico nazionale del terzo settore e perdendo la qualifica di onlus hanno anche perso le agevolazioni fiscali, in particolare l'esenzione dell'Irap, pur svolgendo le stesse attività di prima. Facciamo appello alla Giunta Cirio affinché aggiorni le norme e segua l'esempio di Regioni virtuose come la Valle d'Aosta, il Friuli Venezia Giulia e la Lombardia". "Nell'attesa dell'entrata in vigore delle disposizioni fiscali previste dalla riforma nazionale del terzo settore, su cui Bruxelles deve esprimersi - dicono ancora - auspichiamo che il Piemonte possa dare una risposta rapida ed estensiva: ne va del lavoro di coesione sociale svolto da questi enti. Il Piemonte usi la sua autonomia per tutelare queste importanti realtà".