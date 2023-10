Cirio, al lavoro con Urso e Stellantis su transizione automotive

Nel percorso di transizione dell'industria del settore dell'automotive, "l'ambiente rimane evidentemente la priorità da salvaguardare" ma dall'altra parte "chiediamo investimenti che possano garantire l'occupazione". Lo ha detto il presidente della Regoione Piemonte, Alberto Cirio, a margine della plenaria del Comitato europeo delle Regioni, in corso a Bruxelles. "Lo dico da governatore di una regione come il Piemonte, che è una regione che nell'automotive evidentemente ha la sua storia, il suo passato, ma anche il suo futuro - ha proseguito il governatore - e anche a nome delle regioni d'Italia dell'auto". "Con il ministro Urso, stiamo definendo un piano che coinvolge direttamente anche Stellantis e che prevede tutta una serie di investimenti, cioè a fronte degli investimenti del pubblico per gli incentivi, si chiedono anche gli investimenti che possano garantire l'occupazione", ha ribadito.