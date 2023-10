Congresso nazionale commercialisti, a Torino attesi 4 ministri

Dal 18 al 20 ottobre il Lingotto di Torino ospiterà il congresso nazionale dei commercialisti, al quale sono attesi oltre 1.600 professionisti di tutta Italia. L'appuntamento è organizzato dall'Ordine territoriale di Torino con il Consiglio nazionale della categoria. In calendario tre giorni di incontri "per approfondire la necessità di interconnettere politica e imprese attraverso i commercialisti, chiamati sempre più a svolgere un ruolo di consulenza strategica per le aziende, soprattutto per accompagnare il cambio di passo necessario a fronteggiare gli imperativi della digitalizzazione e della transizione green". I temi affrontati saranno: sostenibilità, innovazione, cyber security, fiscalità e Pnrr. Il convegno prevedfe sessioni plenarie, tavole rotonde e workshop con la partecipazione di esperti nazionali e internazionali del sistema professionale, bancario, aziendale, accademico e politico. Sono attesi, tra gli altri, i ministri Adolfo Urso, Marina Calderone, Raffaele Fitto, e Gilberto Pichetto.