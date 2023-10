Congressi Italia Viva, plebiscito per Renzi

Si sono concluse le operazioni di spoglio del congresso di Italia Viva. Matteo Renzi ha ricevuto 14524 voti su 14964 votanti totali, tra quelli espressi online e quelli espressi in presenza". Così in una nota l'ufficio stampa di Italia Viva. I coordinatori regionali eletti sono in Valle D'Aosta Neper Barzan, in Piemonte Silvia Fregolent, in Liguria Eugenio Musso, in Lombardia Roberto Cociancich, in Veneto Davide Bendinelli, in Fiuli Venezia Giulia Sandra Telesca, in Emilia Romagna Stefano Mazzetti, in Toscana Nicola Danti, nelle Marche Fabiola Caprari, in Umbria Stefano Gnagnarini, per il Lazio Felice Casini, per la Campania Catello Vitiello, in Abruzzo Camillo D'Alessandro, in Molise Angelo Santoro, in Basilicata Fausto Alberto De Maria, in Puglia Massimiliano Stellato, in Sicilia Davide Faraone, in Sardegna Claudia Medda. Per il coordinamento estero è stato infine eletto Massimo Ungaro.