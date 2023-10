Milano-Cortina: Sala, non ci sono margini per ridistribuire gare

Nessuna ridistribuzione delle gare, come chiesto ieri dal governatore del Veneto Luca Zaia, ma la necessità di lavorare per trovare una soluzione alla questione budello che sia economica e non politica. A dirlo il sindaco di Milano Giuseppe Sala a margine del "Il Verde e il Blu Festival" che si sta svolgendo nel capoluogo lombardo. "Non credo ci siano margini (per redistribuire le gare delle Olimpiadi come chiesto da Zaia, ndr). Per quanto riguarda Milano è tutta roba realizzata da privati. Cosa facciamo, rinunciamo agli investimenti dei privati? Questo è il momento di tenere giù la testa e andare avanti" ha detto Sala. Riguardo alla questione della pista di bob che non sorgerà a Cortina, invece, il sindaco è chiaro. "Ieri ho chiamato il sindaco di Cortina per dirgli che mi dispiace, quando si è lanciata l'idea del bob a Cortina tutti sapevamo delle delicatezze della cosa ma tutti abbiamo detto proviamoci - ha spiegato -. Io sono solidale con loro, Cortina non c'entra nulla, e mi sento responsabile che quella è stata una decisione collettiva all'inizio. A questo punto il buonsenso ci fa dire che non si può fare, dove mandarlo? Io avrei un solo criterio, cioè dove costa meno e c'è meno impatto ambientale". In merito alla proposta di Tajani di portare la pista a Torino Sala ha risposto. "Non vorrei che fosse una decisione politicizzata un'altra volta e, diciamoci la verità, il rischio c'è. Uno smacco per Milano e la Lombardia? Ma no, non cambia granché tanto doveva essere in Veneto. Cerchiamo di essere concreti" ha concluso il sindaco.