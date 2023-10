Urso, Torino capitale innovazione, qui sede Ia

"Posso confermare che la fondazione sull'intelligenza artificiale sarà realizzata a Torino. Non a caso a Torino, perché pensiamo che possa essere la capitale dell'industria e dell'innovazione sia per quanto riguarda lo spazio sia per quanto riguarda il riciclo, sia per quanto riguarda l'automotive". Lo ha detto il ministro alle Imprese e al Made in Italy, Adolfo Urso, in collegamento con la Conferenza internazionale delle Camere di commercio in corso a Torino. "Così come abbiamo istituito la fondazione per il chip che insediamo la prossima settimana a Pavia perché è il polo dei chip italiano insieme a Catania, così come la fondazione per quanto riguarda le nuove frontiere della medicina che è Siena con il tecnopolo. Questo vuol dire che valorizziamo le specificità del territorio come dimostrano queste tre fondazioni, perché vogliamo valorizzare ed evidenziare all'estero quanto importante sia il nostro territorio" ha affermato Urso.