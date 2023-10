Stellantis, nel terzo trimestre ricavi in crescita del 7%

Stellantis ha realizzato nel terzo trimestre 2023 ricavi netti per 45,1 miliardi di euro, il 7% in più dello stesso periodo del 2022, una crescita - spiega la società in una nota - dovuta soprattutto ai maggiori volumi con prezzi stabili, in parte compensati dall'impatto dei cambi. Le consegne consolidate sono state 1.427 mila unità, in crescita dell'11% rispetto al terzo trimestre 2022, con miglioramenti anno su anno in Europa Allargata, Medio Oriente & Africa, Nord America e Sud America.