Salone Libro, pm chiede assoluzione Fassino e Antonella Parigi

La Procura di Torino, rappresentata dal pubblico ministero Gianfranco Colace, ha chiesto l'assoluzione per prescrizione per l'ex sindaco del capoluogo piemontese Piero Fassino, per l'ex assessora regionale alla Cultura Antonella Parigi e per gli altri 13 imputati nel processo sulla gestione passata della kermesse libraria. Dei 24 capi di imputazione formulati dall'accusa è rimasto il presunto falso in bilancio del 2015. Per questo reato Colace ha chiesto una condanna a 9 mesi per Giovanna Milella, ex presidente della Fondazione del Salone del Libro, che nel 2016 ha approvato il bilancio dopo avere sostituito Rolando Picchioni (deceduto a marzo e per il quale il procedimento si è estinto). La Procura ha poi chiesto un anno di reclusione per i tre revisori dei conti e dieci mesi per il commercialista che ha redatto il rendiconto.