L'altezza del sindaco

Dicono che… dalle parti del Pd non siano state particolarmente apprezzate le parole con cui il sindaco dem di Moncalieri Paolo Montagna ha celebrato la decisione del collega di Rivoli Andrea Tragaioli (a capo di una coalizione di centrodestra) di rinunciare alla risalita meccanizzata. “Complimenti per visione e coraggio” ha scritto Montagna sotto il suo post su facebook. “Conosco la fatica e la solitudine delle scelte di un sindaco” e Tragaioli “dimostra di esserne straordinariamente all’altezza”. Addirittura straordinariamente. “Dovrebbe aiutarci a mandarlo a casa, non dire che è un grande sindaco” si è sfogato un dirigente locale. Che si tratti di semplice fair play o di un messaggio in codice al Pd subalpino? Di certo, da quelle parti, si registrano da settimane degli smottamenti: l’unione d’intenti con Nichelino si è rotta sulle possibili primarie regionali in cui Montagna aveva deciso di appoggiare Chiara Gribaudo, mentre il consigliere regionale Diego Sarno, assieme al sindaco Giampiero Tolardo, sono confluiti su Daniele Valle. E tanto per cambiare si racconta di ardite manovre dell’ex parlamentare Salvatore Buglio.