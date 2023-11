Politici bolliti

Dopo tre anni di pausa Romano Dogliotti, patron della Caudrina di Castiglione Tinella, è tornato a riunire i tradizionali amici “intimi” (oltre 500 commensali) nella sua cantina per festeggiare con un sontuoso bollito la fine della stagione vendemmiale. Tra vigneron, ristoratori, enotecari e pasticceri non potevano mancare, ovviamente, politici e amministratori pubblici. Non sono passati inosservati, tra gli altri, il presidente della Regione Alberto Cirio, presente con gli assessori-moschettieri del territorio Marco Gabusi e Luigino Genesio Icardi, preceduti dal vicepresidente, il blagheur di Coazzolo (comune confinante di Castiglione Tinella), Fabio Carosso. Tra le vecchie glorie si sono notati Mino Taricco, ex assessore dell'era bressiana, e Giovanni Negro, consigliere regionale dello scudocrociato nella legislatura cotiana.