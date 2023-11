Sbarra, Urso riapra dossier sull'automotive

"Il ministro Urso ci aveva preannunciato la volontà e la disponibilità a lavorare ad un protocollo d'intesa tra governo, Stellantis e organizzazioni sindacali. Sono passate delle settimane senza aver maturato alcun impegno. Risollecitiamo il ministro Urso a riprendere e a riaprire questo dossier". Lo ha detto il segretario generale della Cisl, Luigi Sbarra, a margine dell'assemblea organizzativa della Filca Cisl nazionale. "Per noi salvaguardare, difendere, migliorare il settore dell'automotive e della componentistica in Italia significa salvaguardare un settore strategico per l'economia, l'occupazione e il lavoro, a cominciare dai grandi investimenti che ci aspettiamo su Torino. E' centrale accompagnare la transizione verso l'elettrico senza spargimenti di sangue, salvaguardando il lavoro e l'occupazione" ha aggiunto.