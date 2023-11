Schillaci, solo 69% fondi per liste attesa utilizzato da regioni

"Anche lo scorso anno, purtroppo, le regioni hanno utilizzato circa il 69% dei fondi messi a disposizione per la riduzione delle liste di attesa e quindi bisogna efficientare il sistema. La sanità privata convenzionata in questo momento può rappresentare una opportunità". Così il ministro della Salute, Orazio Schillaci, intervenuto a SkyTg24. "L'operazione fatta sulla sanità privata in manovra riguarda la sanità privata convenzionata che è vista e riconosciuta dai cittadini - ha sottolineato Schillaci - come sanità pubblica ed esiste da molti anni. Quello che ci interessa è cercare di ridurre nel minor tempo possibile le liste di attesa e per fare questo abbiamo agito su due fronti: abbiamo aumentato il compenso orario di medici e infermieri che vogliono lavorare di più negli ospedali e dall'altro lato, con l'apertura in manovra ai privati convenzionati, abbiamo allargato le opportunità per smaltire le liste di attesa". Con la prima misura, ha aggiunto, "abbiamo guardato ai cittadini e con l'aumento del compenso per l'extra-time lavorativo per tutti i professionisti abbiamo guardato alla sanità pubblica".